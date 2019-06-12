كشف الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، اليوم، عن توريد 16 جهازا ومعدة تكنولوجية بالكلية لاستخدامها في خطة الكلية الجديدة لمواكبة النظم التعليمية الجديدة المعروفة بمسمى نظام "التابلت" وذلك لتأهيل خريجي الكلية للعمل على النظام الجديد.

وقال "فراج" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه جرى توريد 10 "سمارت بورد" جديدة إلى الكلية ليتم توزيعهم على معامل البيولوجي واللغات والكيمياء ومعامل الكمبيوتر وقاعة المؤتمرات، بجانب توريد ماكينة تصحيح إلكتروني جديدة لوحدة القياس والتقويم، بالإضافة إلى تزويد قسم الطباعة والتصوير وتدعيمه بعدد 2 طباعة موديل Com Color Fw Black عالية السرعة والتي تنتج 145 نسخة في الدقيقة inkjet تعمل على الوجهين بنظام forcejet وتوريد عدد 3 ماكينات تصوير.

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وأوضح أنه جرى إطلاق برنامج بيني مشترك بين كلية التربية وكلية الهندسة لقسم الحاسب الآلي تحت عنوان "دبلوم إعداد معلم التعليم الرقمي" تكون فيه الدراسة لمدة عام يتم تأهيل خريج كلية التربية على نظام التابلت والتعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن العمل به سيتم مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى التحضير لـ5 معامل كبرى لخدمة طلاب الكلية في ذلك الأمر، أبرزهم ما يتم تجهيزه حاليا وهو أكبر معمل حاسب آلي على مستوى الجامعة مكون من 50 جهازا على أعلى مستوى، بجانب إطلاق مقرر مجلس الكلية "التربية للمواطنة الرقمية" الخاص بتكنولوجية المعلومات لمواكبة الطلاب للنظم العالمية وليست المصرية فقط، مشيرا إلى وجود معمل افتراضي لتدريب الطلاب على الشرح عبر الشاشة الذكي "سمارت بورد" التي أصبحت متواجدة بكل المدارس حاليا.

وأكد أن الكلية مستمرة في تلك البرامج وتطوير اللوائح لمواكبة النظام التكنولوجي على الرغم من الأصوات التي تطالب بإلغاء ذلك النظام، منوها أن نظام التابلت سيستمر بالرغم من السلبيات التي حاوطته فهو أمر طبيعي أن تعاني أي تجربة جديدة.