ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، مع مسؤولي "يونيسف" إجراء بحث حول صورة الطفل والأسرة في دراما رمضان، في إطار ما رصدته لجنة الدراما خلال الشهر الكريم.

وذكر المجلس، في بيان منه، أن البحث سيجرى كواحد من الفعاليات الرئيسية ضمن البروتوكول الموقع بين المجلس و"يونيسف"، والذي يشمل تنظيم دورات تدريبية للإعلاميين المهتمين بقضايا الأطفال، وبث برنامج في وسائل الإعلام العامة والخاصة بعمل توعية لطفولة سعيدة، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للإعلاميين لحضور الأنشطة التي تقوم بها "يونيسف".

حضر الاجتماع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولا تنفيذ البروتوكول الإعلامي مجدي لاشين عضو المجلس ورئيس لجنة الدراما، والإعلامية نادية مبروك عضو المجلس، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب، والكاتب الصحفي جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، ومن "يونيسف" ألفة السلامي ممثلة الهيئة الدولية المهتمة بشؤون الطفل والأسرة.