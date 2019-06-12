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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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مصر تدين حادث مقتل ٩٥ شخصاً في مالي

مصر تدين حادث مقتل ٩٥ شخصاً في مالي

عاجل| سعد الحريري يدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها السعودي

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