واشنطن تلوح بالعقوبات ضد تركيا حال شراء منظومة "إس 400" الصاروخية

لوحت الولايات المتحدة الأمريكية، بسلاح العقوبات ضد تركيا، حال مضيها قدما في شراء صفقة صواريخ "إس- 400"، وهو ما أكدته مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، كاثرين ويلبارجر، أمس.

وانتقدت "ويلبارجر"، خلال ندوة في واشنطن، الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إن الروس ليسوا شريكا يمكن الاعتماد عليه، مستحضرة ما يحصل في محافظة إدلب السوري، مؤكدة أنه يخالف اتفاقا سابقا بين موسكو وأنقرة، بحسب "سكاي نيوز".

ورأت المسؤولة الدفاعية رأت أن الأتراك لا يزال لديهم فرصة أمام للتراجع وإعادة ترتيب الأوراق، مشيرة إلى أنه في حال مواجهة مصاعب على خلفية ذلك، فإن أمريكا ستقدم دعما اقتصاديًا لهم.

وأوضحت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للأمن الدولي، أن التهديد الإيراني الذي أدى إلى تحريك قطعات عسكرية إلى المنطقة حقيقي ومتعمد ومنسق، مشيرة إلى أن رد فعل واشنطن أعاق تحركات الإيرانيين.

وأضافت "ويلبارجر" أن إرسال القطعات العسكرية والقوات إلى المنطقة جاء بناء على معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية "أقرب ألى حملة، ضد القوات الأميركية في المنطقة".

فيما أكدت المسؤولة في وزارة الدفاع أن واشنطن قد تبقي وتعزز وجودها للحفاظ على التوازن في المنطقة، إلا أنها لفتت إلى أن الهدف من وراء ذلك هو جلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات.