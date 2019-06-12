اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الأول لشهادات التجويد والعالية والتخصص لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 56.08%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1094 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القرءات 16.18%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 3298 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 18.04%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 2164 طالبًا وطالبة.

وأشاد وكيل الأزهر، بالفروق العمرية الكبيرة بين الحاصلين على شهادة تخصص القراءات لهذا العام، إذ بلغ سن أصغر الحاصلين على شهادة التخصص من البنين 16 عاما، وهو الطالب مازن أيمن بسيس صالح، بمعهد قراءات شبرا، مقارنة بأكبر الحاصلين على شهادة التخصص من البنين، وهو الطالب أحمد محمد إسماعيل، بمعهد قراءات الإسكندرية، والبالغ من العمر 71 عامًا، في حين بلغ عمر أصغر الحاصلات على شهادة التخصص من الفتيات 17 عامًا، وهي الطالبة صفاء قريم سليمان، بمعهد قرءاءت فتيات قوص، بمنطقة قنا الأزهرية، مقارنة بأكبر الحاصلات على شهادة التخصص من الفتيات، وهي الطالبة سارة سعيد عبدالشافعي، بمعهد قراءات تفهنا الأشراف، منطقة الدقهلية الأزهرية، والبالغة من العمر 67 عامًا.

وأوضح عباس أنّه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت www.azhar.eg، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.