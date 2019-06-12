قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم مستقرة خلال الفترة الحالية، نتيجة لتراجع الطلب، متوقعاً انتعاش الطلب خلال الفترة القادمة ولكن ليس بنفس معدلات شهر رمضان. وتتراوح أسعار اللحوم من 100 و120 جنيها لكيلو الكندوز، و135 جنيها للضانى، و140 جنيها للبتلو.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن حجم الطلب على الدواجن يشهد تراجعاً إلا أن أسعار الدواجن في الأسواق مرتفعة، خاصةً فى المحال التجارية، إذ يتراوح سعرها بين 30 – 35 جنيها للكيلو، مقابل 27 – 28 جنيها سعر الكيلو في المزرعة.