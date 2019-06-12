بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات ومشاكل الأهالي، مع الدكتورعمرو دوير، الدكتور خالد الهلالي، منى عبد العاطي، سيد أحمد عيسى، أعضاء مجلس النواب، وخلال اللقاء ناقش تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما ناقش المحافظ، مع أعضاء مجلس النواب، عددا من الملفات الزراعية ومشكلة الري الحقلي بمركز ومدينة قلين الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لماكينات الري الخاصة بالتطوير الحقلي، وكلف بوضع الاستراتيجيات العامة بمركز ومدينة قلين لحل المشكلة.

كما جرى بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعاني منها مدينة قلين.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: "إننا جميعًا مشاركين في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة".