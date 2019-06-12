طالب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، لأول مرة أساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر بدعوة أبناء الجاليات المصرية في الخارج وأقباط العالم، لزيارة مسار العائلة المقدسة.

ودعا البابا شركة "إيجي جيت" بوابة مصر الرقمية إحدى شركات صندوق تحيا مصر، لحضور الاجتماع السنوي لأساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر، لعرض البرنامج الذي أعدته الشركة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وفقا لأحدث تقنيات العالم الافتراضي، والذي استطاع أن يتغلب على نقاط المسار التي لم يجري تنميتها حتى الآن.

وأشاد البابا، خلال الاجتماع السنوي لأساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر، بالتقنيات الحديثة التي تستخدمتها "إيجي جيت" لعرض مسار العائلة المقدسة، وفقا لأحدث تقنيات العالم الأفتراضي، والذي استطاع أن يتغلب على نقاط المسار التي لم يجري تنميتها حتى الآن.

ولفت إلى أن العرض الجديد يمكن مسيحي العالم، من مشاهدة مسار السيد المسيح وعائلته، منذ دخولهم إلى مصر وحتى خروجهم منها.

وخلال الاجتماع، شاهد أساقفة المهجر جميع نقاط مسار العائلة المقدسة، وتجولوا داخل جميع الأديرة والكنائس باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

وأبدى الأسقافة إعجابهم بالفكرة الرائدة والفريدة التي جرى طرحها لتسويق هذا البرنامج الديني، والذي يخاطب أكثر من 2 مليار مسيحي حول العالم، مطالبين الشركة إرسال الروابط الإلكترونية الخاصة بالمسار إلى مقر الكنائس بأوروبا وأنحاء العالم ليجري توفيرها لرعايا الكنائس والرغبين في مشاهدة مسار السيد المسيح.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة بوابة مصر للعالم "الرقمية" EG GATE التابعة لصندوق تحيا مصر، أن الشركة بصدد وضع البرنامج كاملا على موقع الشركة على الانترنت حتى تستطيع الجاليات المصرية في الخارج وجميع المسيحين مشاهدة المسار.

وأكدت أن الشركة تسوق الآن هذا البرنامج مع منظمي الرحلات في مصر وأوروبا، لجذب مسيحي العالم وتعظيم عائدات مصر من السياحة الدينية.

وأشارت إلى أن البرامج التي طرحتها الشركة والخاصة بزيارة المناطق غير الممهدة بخاصية الواقع الافتراضي أو برنامج زيارة المناطق الممهدة، سيكون له آثار إيجابية على دخل مصر من صناعة السياحة.

وأضافت أن نقاط المسار يصل عددها إلى نحو 25 نقطة يجري تطويرها حاليا، لتنفيذ أهم برنامج سياحي ديني في العالم وزيادة عائدات مصر من ثرواتها السياحية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج والذي راجعه البابا سيعود بالفائدة على الاقتصاد وسيضعنا على خريطة السياحة الدينية في العالم.