ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، صلوات قداس عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وذلك في كنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس الأثرية بمصر القديمة، والمعروفة بأبي سرجة، وذلك بمشاركة عدد من المطارنة الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب مجمع كهنة المنطقة، وبحضور شعب الكنيسة.

ومنح البابا تواضروس خلال القداس "سر المعمودية" إلى طفلين من أبناء المنطقة.

وشهد الاحتفال دق أجراس كنيسة أبي سرجة الأثرية، حيث كان في استقبال البابا، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وعدد من كهنة مجمع المنطقة في موكب مهيب يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة المعلم إبراهيم عياد وهم ينشدون لحن (إك إزماروؤت) كما اصطف أفراد الكشافة على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة ترحيبًا بقدوم البابا.

وحضرت صلوات القداس، السفيرة نبيلة مكرم واصف وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج.ي

يشار إلى أن كنيسة المغارة الأثرية قد أقامت فيها العائلة المقدسة مدة 3 أشهر وقت هروبها إلى مصر.

وتعد تلك الزيارة هي الثالثة للبابا إلى الكنيسة، إذ سبق وأن شهد الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة في مساء يوم الإثنين 1 يونيو 2015، أما الثانية فكانت في افتتاحه للكنيسة بعد الانتهاء من أعمال الترميم وتدشين المذابح الجديدة بها وذلك في صباح يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016.