تتنافس بعض البنوك في تقديم بعض التسهيلات لعملائها من خلال إتاحة حسابات التوفير والقروض الشخصية وفق شروط وتسهيلات معينة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل وشروط القرض، الذي تقدمه البنوك بضمان المعاش على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان

يتمتع بهذه النوعية من التمويل "أصحاب المعاشات المبكرة"، وأيضا "المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانونية"، بالشروط الآتية:

- ألا يزيد سن العميل عن 65 عاما، في نهاية فترة التمويل.

- يمنح هذا التمويل دون اشتراط حد أدنى لقيمة التمويل المطلوب.

- يتحدد الحد الأقصى لقيمة التمويل الجائز منحه في ضوء قيمة المعاش الشهري وأي دخل آخر مثبت مستنديًا للبنك، وبشرط مراعاة مدة السداد ونسبة الخصم من الدخل المحددة بالبرنامج، وفقا للتالي:

1- الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع من المعاش يراعى ألا تتجاوز نسبة الخصم (35%).

2- الحد الأقصى لمدة سداد القرض 10 سنوات.

المستندات المطلوبة:

1- بطاقة الرقم القومي (سارية).

2- إيصال مرافق (حديث).

3- بيان معتمد بمفردات المعاش الشهري والموافقة على تحويل معاش المقترض مع مراعاة أن تكون صادرة من الجهة القائمة بالصرف ومختومة بخاتم الجهة.

كما يمكن تقديم أي مستندات تدل على مصادر دخل أخرى (إن وجدت).

البنك الأهلي اليوناني NBG

مميزات التمويل:

- الحصول على الموافقة خلال 72 ساعة.

- سعر عائد تنافسي ومصاريف إدارية مخفضة.

- إمكانية شراء مديونيتك من أي بنك آخر.

- بطاقة فيزا إلكترون للسنة الأولى مجانًا.

- وثيقة تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض مجانًا.

- فترة سداد مرنة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهرًا.

- مبلغ القرض يصل إلى 75 ألف جنيه مصريًا.

شروط التقدم للحصول على التمويل:

- الحصول على معاش شهري ثابت.

- الحد الأدني الصافي الشهري للمعاش 1750 جنيه مصريًا.

- إمكانية تحويل المعاش على حساب بالبنك الأهلي اليوناني.

- مدة الإقامة فى السكن الحالى لا تقل عن ٦ أشهر.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- إيصال كهرباء / غاز / مياه حديث بمحل الإقامة.

3- بيان مفردات المعاش.

بنك الإسكندرية

- مدة التمويل تصل إلى 10 سنوات.

- الحد الأدنى لقيمة التمويل 5000 جنيهًا والحد الأقصى يصل الي 500 ألف جنيه.

- الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

- إمكانية اختيار طريقة احتساب العائد (عائد ثابت/عائد متغير).

- إمكانية تاجيل 12 قسط علي التوالي خلال مدة التمويل.

- الحد الأدنى للمعاش الشهري 1000 جنيه.

- الحد الاقصي لعمر العميل عند انتهاء القرض 65 عامًا.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- شهادة حديثة بالمعاش الشهري.

3- فواتير حديثة للتليفون أو الكهرباء أو الغاز (لم يمض على تاريخها ثلاثة شهور بحد أقصى).

4- شهادة تحويل معاش.

5- بالنسبة لمعاشات القوات المسلحة يتم استيفاء خطاب تعهد من هيئة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة بعدم إيقاف تحويل المعاش إلا بإخطار كتابي من بنك الإسكندرية.

بنك ناصر الاجتماعي

​هو قرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم منح القرض لموظفي العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعيين 5 سنوات وتكون العائد 11% في حالة وجود ضامن حكومي و11.7% في حالة عدم وجود ضامن حكومي.

المستندات المطلوبة:

- الرقم التأميني لطالب التمويل (للعملاء الجدد لفتح الحساب).

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات الدخل (بيان معاش / بيان بنصيب الورثة) لطالب التمويل.

- نفس الأوراق للضامن بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب.