يتنافس عدد من البنوك الخاصة والحكومية في تقديم تسهيلات وقروض للشباب، خاصة المقبلين على الزواج، وتستعرض "الوطن" تفاصيل قرض تمويل الزواج في 4 بنوك مختلفة على النحو التالي:
بنك البركة
- ويستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل.
1- الموظفين والعاملين وأصحاب المعاش المبكر.
2- أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية.
3- أصحاب المهن والأعمال الحرة.
4- أصحاب عقارات أو أوعية إدخارية.
5- المصريين العاملين بالخارج.
- الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.
- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.
- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).
- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).
- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.
- إمكانية التمويل بدون تحويل راتب.
- يقوم البنك بدفع جائزة في حالة السداد المبكر .
البنك التجاري الدولي CIB
خصائص ومزايا قرض تمويل الزفاف:
- إمكانية التعاقد مع فنادق فاخرة، مثل فندق هوليداي إن، وجراند نايل تاور، ودوسيت تاني ليك فيو، والماريوت، وكمبنسكي النيل.
- عروض حصرية من الفنادق المشتركة لعملاء CIB.
- عروض مخفضة من تجار أخرون لعملاء CIB.
- أنظمة تمويل مرنة، حيث يحول مبلغ القرض مباشرة إلى الفندق.
بنك التعمير والإسكان
يتم تمويل القرض في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.
المستندات المطلوبة:
- بطاقة الرقم القومي (سارية).
- إيصال مرافق (حديث).
- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.
- بيان مفردات الراتب (معتمد).
- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك
بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة :
- يتم تقديم السجل التجاري
- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
- ما يفيد الموقف الضريبي.
بنك الإمارات دبي الوطني
- قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه مصري.
- أجل سداد مرن يصل إلى 120 شهرًا.
- تأمين مجاني على الحياة خلال مدة القرض.
- لا يشترط وجود ضامن.
المستندات المطلوبة:
1- بطاقة رقم قومي سارية.
2- فاتورة مرافق حديثة.
3- خطاب من شؤون الموظفين.