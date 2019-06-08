يتنافس عدد من البنوك الخاصة والحكومية في تقديم تسهيلات وقروض للشباب، خاصة المقبلين على الزواج، وتستعرض "الوطن" تفاصيل قرض تمويل الزواج في 4 بنوك مختلفة على النحو التالي:

بنك البركة

- ويستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل.

1- الموظفين والعاملين وأصحاب المعاش المبكر.

2- أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية.

3- أصحاب المهن والأعمال الحرة.

4- أصحاب عقارات أو أوعية إدخارية.

5- المصريين العاملين بالخارج.

- الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5000 جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.

- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).

- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.

- إمكانية التمويل بدون تحويل راتب.

- يقوم البنك بدفع جائزة في حالة السداد المبكر .

البنك التجاري الدولي CIB

​خصائص ومزايا قرض تمويل الزفاف:

- إمكانية التعاقد مع فنادق فاخرة، مثل فندق هوليداي إن، وجراند نايل تاور، ودوسيت تاني ليك فيو، والماريوت، وكمبنسكي النيل.

- عروض حصرية من الفنادق المشتركة لعملاء CIB.

- عروض مخفضة من تجار أخرون لعملاء CIB.

- أنظمة تمويل مرنة، حيث يحول مبلغ القرض مباشرة إلى الفندق​.

بنك التعمير والإسكان

يتم تمويل القرض في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- إيصال مرافق (حديث).

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- بيان مفردات الراتب (معتمد).

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة :

- يتم تقديم السجل التجاري

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي.

بنك الإمارات دبي الوطني

- قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه مصري.

- أجل سداد مرن يصل إلى 120 شهرًا.

- تأمين مجاني على الحياة خلال مدة القرض.

- لا يشترط وجود ضامن.

المستندات المطلوبة:

1- بطاقة رقم قومي سارية.

2- فاتورة مرافق حديثة.

3- خطاب من شؤون الموظفين.