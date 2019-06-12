قررت نيابة بلطيم في كفر الشيخ حبس العامل المتهم بمعاشرة طفلة قاصر، وإقامة علاقة آثمة معها بعد إغرائها ووعدها بالزواج، ما تسبب في حملها سفاحا منه، وانتحارها لعدم وفاءه بوعد الزواج منها، مستخدمة "الحبة القاتلة"، وجرى دفن جثمانها عقب تشريحه ومعرفة سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث مركز بلطيم، ومعاونيه، من القبض على (إ. م.- 31 عاما- عامل)، ويقيم بمنطقة أرض الشركة التابعة للمركز، لإقامته علاقة غير شرعية مع طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 15 عاما، ما أدى لحملها سفاحا منه، وتنصله من وعود الزواج، الأمر الذى تسبب فى إنتحار "الطفلة"، خوفاً من مواجهة الفضيحة.

استقبل مستشفى بلطيم المركزي الطفلة (أ.- 15 عاما)، وتقيم بمنطقة أرض الشركة التابعة لمركز بلطيم، عبارة جثة هامدة، وبسؤال أهلها أفادوا بأنها انتحرت بعد تناولها "الحبة القاتلة"، وتم إبلاغ الشرطة، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، تبين أنها حامل في بداية الشهر السابع، وتحمل في أحشاءها جنينا مكتملا.

وحرص الأطباء على التأكد من نبض الجنين، ومن خلال إجراء الأشعة التليفزيونية، تبين وفاته، وعقب تحرير محضر فى الشرطة وإبلاغ النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطبيب الشرعي، لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

وتبين من خلال الفحص، أنها تناولت حبة حفظ الغلال التي تُعرف بـ"الحبة القاتلة"، وأسفرت تحريات رئيس المباحث التى أجريت تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، عن وجود علاقة غير شرعية بين الفتاة والعامل، وبعد علم أهلها ذهبوا له وتنصل من وعود الزواج بها أكثر من مرة، مؤكدين أنه كان لا يتواجد بالقرية كثيراً حتى لا يطالبوه بالزواج منها، وبعد محاولات عدة تنصل العامل من الزواج، ما أدى لقيام الطفلة بالإنتحار خوفاً من الفضيحة.

بإعداد عدة أكمنة تمكنت الشرطة من القبض على العامل ومواجهته بالإتهامات الموجهة له، وهي معاشرة طفلة قاصر، وإقامة علاقة غير شرعية معها، وحملها سفاحاً، بعدما اتهمته أسرتها بالتسبب في وفاتها بسبب حالتها النفسية السيئة وإقدامها على الانتحار.

تحرر المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.