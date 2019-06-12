أصدرت محكمة النقض، اليوم، حكما بتأييد إعدام 4 مُدانين فب واقعة حرق ملهى "الصياد" الليلي بالعجوزة، عام 2015، ورفضت "النقض" طعون المتهمين، ليصبح الحكم باتا واجب النفاذ، ومن المقرر تنفيذه بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وتقدم "الوطن" 16 معلومة عن الواقعة وما حدث فيها، وتحقيقات النيابة، والمحكوم عليهم المدانين بتنفيذها:

1- مساء يوم 3 ديسمبر 2015، حاول المتهمون "محمد عماد محمد علي" وشهرته "حماصة"، و"محمد عبد الرحمن زكي" وشهرته "المجنون" و"محمد ميكا" و"محمود سعيد"، دخول ملهى "الصياد" الليلي بالعجوزة لقضاء سهرتهم فيه، لكن الأمن منعهم من الدخول وحدثت مناوشات خفيفة بينهم سرعان ما انتهت.

2 - توجّه "حماصة" ورفاقه إلى ملهى آخر، وقضوا سهرتهم فيه، لكنهم أبوا أن يمر منعهم من دخول الملهى السابق دون رد فعل منهم، فقرروا الانتقام من الأمن ومن العاملين فيه.

3 - الساعة تُشير إلى السادسة من صباح يوم 4 ديسمبر2015، توجه المتهمون إلى مكان الملهى، وبدأوا في إلقاء زجاجات مولوتوف، على الواجهة، وسرعان ما امتدت النيران للداخل، كما أطلقوا عدة رصاصات من سلاح ناري أعدوه لهذا الغرض.

4 - انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وانتقلت النيابة للمعاينة، وأمرت بتشريح الجثث وصرّحت بدفنها، وتحفظت على كاميرات المراقبة.

5 - أسفر الحادث عن مصرع 17 من مرتادي الملهى والعاملين فيه، نتيجة إصابتهم بحروق بالغة واختناق.

6 - أشار تقرير المعمل الجنائي، إلى أن الحريق كان نتيجة استخدام مواد معجلة للاشتعال، وهو ما تسبب في وقوع الكارثة، فضلا عن امتداد النيران لزجاجات الكحوليات.

7 - تمكنت قوات الأمن، من تحديد المتهمين الـ 4، وكذا أماكن تواجدهم، بعد 24 ساعة من الحادث، حيث ألقت القبض على اثنين منهم بالجيزة واثنين آخرين بالسويس.

8 - اعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الحادث وبدور كل منهم فيه، واعترفوا على بعضهم البعض.

9 - أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وأسندت لهم تهمتي الحريق العمد وحيازة مواد حارقة وسلاح ناري.

10 - أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، يوم 16 يناير 2016، أمرا بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة.

11 - عقدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللطيف، يوم 29 مارس 2016، أولى جلسات محاكمة المتهمين.

12 - استمرت المحاكمة لمدة عام ونصف، وفي جلسة 29 أغسطس 2017، أمرت بإحالة القضية لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.

13 - تسلمّت المحكمة رأي المفتي في الدعوى، وعقدت جلسة يوم 27 سبتمبر 2017، وأصدرت فيها حكما بإعدام المتهمين شنقا.

14 - قالت مصادر إن المحكمة استندت للمادة 257 من قانون العقوبات والتي تنص على (إذا نشأ عن الحريق موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المُحرقة وقت اشتعال النيران، يُعاقب فاعل هذا الحريق عمدا، بالإعدام).

15 - تقدم المتهمون بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، والتي رفضت الطعون وأقرّت الحكم الصادر بالإعدام شنقا.

16 - يجري تنفيذ الحكم بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، والذي تُرفع له الأوراق بواسطة وزير العدل، ثم يجري التنسيق بين النيابة العامة ومصلحة السجون على موعد التنفيذ، ومكانه داخل أحد السجون العمومية.