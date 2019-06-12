قال الفنان إياد نصار، إن المخرج شريف عرفة، جعل الفنانين جنودا خلف الكاميرات من حيث الانضباط أثناء عمله على فيلم "الممر".

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه كان خائفا من تجسيد شخصيته في العمل، لأنه اعتاد على التعاطف مع الشخصيات التي يؤديها، ولم يستطيع التعاطف أو التبرير مع شخصية ضابط إسرائيلي.

وتابع أنه درس الشخصية من خلال مشاهدة أفلام ووثائق وكتب عن الضباط الإسرائليين، ليعرف طريقة تفكيرهم وطريقة التحدث عن أنفسهم.

وأشاد بالفنانين المشاركين في العمل، قائلا: "محمد فراج كان متألقا بشكل كبير، وأحمد فلوكس نفس الأمر، وأحمد عز كان في أحسن حالاته، والكل كان بيخاف على بعض".