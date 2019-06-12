قالت شريفة محمد علي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة، إنه انطلاقا من دور الوزارة في حماية ورعاية الأطفال العاملين وبناء على توجيهات الوزير، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في يناير 2018.

وأضافت شريفة، خلال فعاليات مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بإفريقيا، أن قضية عمالة الأطفال أصبحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها، ولاسيما في إطار السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، موضحة أن المجتمع الدولي بأكمله أصبح يهتم بحقوق الطفل وحمايته ويعطيه أولوية محورية لجهود منظومة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

وتابعت: ظاهرة عمالة الأطفال بما تنطوي عليه من أشكال عديدة لاستغلال الأطفال تترك آثارها السلبية والخطيرة على جسد المجتمع بصفة كلية وعلى الأطفال بصفة خاصة، وتؤدي إلى إدامة الفقر وإضعاف جهود النمو الاقتصادي والتنمية.