أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الإرتقاء بمناخ العمل المصري، وتنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وآثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

وقال الوزير في تصريحات صحفية علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة، انجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.

وأوضح، أنه قد روعي قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلي أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما.

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكًا أساسيًا في كافة التعديلات التي تمت ادخالها علي القوانين العمالية، وكانت لها اسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة القوي العاملة بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.

وقال وزير القوي العاملة، إننا مازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وشدد وزير القوي العاملة، علي أنه بعد وضع مصر علي قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية "108" لمؤتمر العمل الدولي، مازالنا نؤكد حرصنا على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأننا علي استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية، وذلك بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد للعالم كله حرص مصر علي امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وأوضح، أنه من المقرر أن يعقد اجتماعًا الخميس المقبل مع كورين فارجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، للنظر فيما سوف يتم خلال المرحلة القادمة من تعاون وتنسيق مع منظمة العمل الدولية.

ولفت الوزير النظر إلى أننا واضحين أمام الجميع، وما نوعد به يتحقق علي أرض الواقع، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها، سواء كانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية.

وشدَّدَ سعفان، على أنَّ هناكَ نوعا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة، وبين منظمة العمل الدولية، وهذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.