إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في الوادي الجديد

أصيب 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي، منذ قليل، في إحدى قرى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، نتيجة تناولهم بعض الحلويات، وجرى نقلهم بالإسعاف لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بتسمم 3 أطفال أشقاء بقرية 13 التابعة لمركز الفرافرة نتيجة تناولهم بعض الحلويات الخارجية، حيث أصيب كلا من: "على هشام على"، 5 سنوات، اشتباه تسمم غذائي، و"مروة هشام على"، 9 سنوات، اشتباه تسمم غذائي، و"أحمد هشام علي"، 5 سنوات اشتباه تسمم غذائي، وجرى نقلهم بالإسعاف لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

جار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.