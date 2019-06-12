قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر قطعت شوطاً كبيراً، خلال السنوات الأخيرة، فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاع الرأى، لتعقب أسباب الفساد، والوقوف على قياسات حقيقية له، لافتاً إلى استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالى والإدارى، واتخاذ إجراءات التحول الرقمى، لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والقضاء على البيروقراطية.

الرئيس فى منتدى "شرم الشيخ": مصر قطعت شوطاً كبيراً فى مواجهة الفساد المالى والإدارى

وأكد «السيسى»، خلال كلمته فى المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، بمدينة شرم الشيخ، اليوم، أن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة لن يتحققا إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية، مشيراً إلى أن الاهتمام المصرى بتلك القضية اكتسب وضعية خاصة، فى ضوء التأكيد الدستورى على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، والتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها للهدف ذاته، فضلاً عن تعزيز قيم النزاهة والشفافية لضمان الحفاظ على المال العام، وحسن إدارته، وتنظيم الاستفادة منه.

واستطرد الرئيس: «مصر سنّت وفعّلت التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه، باعتباره إحدى أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وأنشأنا اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فلم تنعزل الجهود المصرية المبذولة فى هذا السياق عن الجهود الدولية، فنحن ملتزمون بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية، وفقاً لأعلى المتطلبات، إلى جانب انضمامنا إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته».

وشدد الرئيس على مواصلة مصر للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقى، عبر مضاعفة المنح التدريبية لكوادر أجهزة إنفاذ القانون الأفريقية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مضيفاً: «نرحب بالتعاون مع أشقائنا الأفارقة، وأجهزة الاتحاد الأفريقى المعنية، لتبادل أفضل الممارسات فى هذا المجال»، مؤكداً أهمية تعميق التعاون الدولى مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا، لتحقيق الاستفادة المرجوة فى هذا الإطار.

وأوضح «السيسى» أن تنظيم المنتدى فى مصر يأتى إيماناً بأهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك، وتبادل الخبرات فى هذا المجال، والذى يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وأجندة الاتحاد الأفريقى، وبات فى حاجة إلى تنسيق الجهود فى المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية، لمكافحة الفساد الذى ينخر فى اقتصاديات الدول.

من جانبه، قال اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمته، إن رؤية الرئيس «السيسى» التى صرح بها فى العديد من المحافل الدولية، بأن قارة أفريقيا تحتاج إلى المزيد من الجهود المستدامة، تُرجمت إلى مقترح فى القمة الثلاثين لرؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا يناير 2018، لاستضافة هذا المنتدى الأول من نوعه فى قارة أفريقيا. على جانب آخر، قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استقبل، اليوم، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.