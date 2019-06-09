قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي، لأن لدينا الآن قائد شجاع، اتخذ قرارات جريئة في صالح الوطن، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن أول تجربة إصلاح اقتصادي حدثت في مصر كانت عام 1991، ولكنها لم تكتمل، نظرًا لأن القائمين عليها لم يتمكنوا من الاستمرار في إصدار القرارات الصعبة التي تؤدي لنجاح تلك التجربة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن الاقتصاد المصري كان يحتاج لعملية قلب مفتوح وبتر أطراف عاجلة، مؤكدًا أنه في عام 2004 خضعت مصر لتجربة إصلاح اقتصادي جديدة، حيث تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بقيمة 37%، ولكن التجربة لم تكتمل أيضا نظرا لعدم وجود جرأة لدى المسؤولين في إصدار قرارات اقتصادية كانت ستؤدي لغضب المواطنين.

وأوضح أن الاقتصاد المصري وصل إلى القاع الصخري عام 2013، حيث لم يكن هناك متسعا من الفشل، لأن مصر كانت مقدمة على الإفلاس، لذلك قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي عام 2016.

وأشار إلى أن مصر الآن لديها مشروع إصلاح اقتصادي حقيقي غير مزيف، فمحاولات الإصلاح السابقة لم تكن ترقى لإجراءات جادة على الأرض كانت مثل الجنين المشوه.