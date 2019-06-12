عاجل| طيران الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية بطرابلس

استهدف طيران الجيش الوطني الليبي، مواقع عسكرية بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، حسبما أفادت قناة "العربية".

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في أبريل، بدأ عملية "طوفان الكرامة" لتحرير مدينة طرابلس من الميلشيات الإرهابية.