أبدى عدد من طلاب الثانوية العامة،اليوم، سعادتهم بامتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين سهولة الأسئلة، فى حين أعرب بعضهم عن انزعاجه من طولها وكثرتها، مقارنة بالوقت المخصّص للإجابة، لافتين إلى أنها لم تخرج عن المقرر الدراسى، وفى مستوى الطالب المتوسط، لكنها فقط تحتاج إلى التركيز والسرعة.

10 حالات غش بـ"الموبايل".. والشرطة والجيش يؤمنان "لجان سيناء"

وسرّبت بعض صفحات «الغش» نماذج الإجابة بعد دقائق من بدء الامتحان، وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعقّبها حقيقة الأمر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية، رصدوا 10 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول، ونشرها على «الفيس بوك»، فى محافظات «القاهرة والجيزة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والقليوبية والمنوفية والدقهلية»، كما ضُبط أحد الأشخاص أثناء تأديته الامتحان بديلاً عن طالب آخر فى محافظة الشرقية، حسب غرفة عمليات الوزارة.

وفى القاهرة، تلقت الغرفة بلاغاً من لجنة إدارة عين شمس التعليمية عن إغماء طالبة أثناء تأدية الامتحان، وتكرّرت حالات الإغماء بين الطالبات فى محافظات «الدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية».