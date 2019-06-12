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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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رئيس وزراء اليابان: على إيران القيام بدور بنّاء للسلام في المنطقة

رئيس وزراء اليابان: على إيران القيام بدور بنّاء للسلام في المنطقة

ضبط شخصين بحيازتهما 44 طن أرز تمويني مدعم في كفر الشيخ

ضبط شخصين بحيازتهما 44 طن أرز تمويني مدعم في كفر الشيخ

"آداب دمنهور" تنظم مؤتمر الدراسات القبطية بحضور الأنبا باخوميوس

"آداب دمنهور" تنظم مؤتمر الدراسات القبطية بحضور الأنبا باخوميوس

"التضامن الاجتماعي": 83% من "عمالة الأطفال" في القطاع الريفي

"التضامن الاجتماعي": 83% من "عمالة الأطفال" في القطاع الريفي

عاجل| طيران الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية بطرابلس

عاجل| طيران الجيش الليبي يستهدف مواقع عسكرية بطرابلس

إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في الوادي الجديد

إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في الوادي الجديد

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بالمستندات.. إنذار على يد محضر لرئيس الزمالك بسبب هاني العتال

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لرئيس الزمالك بسبب هاني العتال

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

افتتح المنتدى الأفريقي.. تعرف على المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد

افتتح المنتدى الأفريقي.. تعرف على المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد

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