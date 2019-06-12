أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 99.5% وجاءت كالآتي:

المستوى الأول إنجليزي 99.3%، المستوى الثاني إنجليزي 99.3% وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث إنجليزي 100%.

وأوضح أن نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية بلغت 95 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي: المستوى الأول عربي 92.5%، المستوى الثاني عربي 97.5%.

وأضاف قدري أنه سيتم إعلان النتائج غدا الخميس بالكلية.