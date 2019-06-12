أرسلت مديرية أمن القاهرة، خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى، يفيد بتعذر نقل المتهمين لجلسات المحاكمات المزمع عقدها خلال فترة إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق يوم 21 الجاري.

وجاء الخطاب، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، موقعا من اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وموجها إلى المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يخطره بتعذر عرض المتهمين في جميع القضايا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك في ضوء الاستعدادات الأمنية التي أعدتها المديرية لتأمين بطولة أمم أفريقيا المقامة في مصر، وما يتطلبه ذلك من تعزيز وتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت والمهمة والحيوية.