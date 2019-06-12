أردوغان يتحدى ترامب بإتمام صفقه "S 400" مع روسيا.. وواشنطن تتوعد

قال الرئيس التركي رجب طيب أروغان، إن أنقرة اشترت بالفعل المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا، وسيتم استلامها، الشهر المقبل، موضحًا أن الصفقة اكتملت بالفعل بين الجانبين.

كان يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، ذكر أن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية، يوليو المقبل، أي بعد أقل من شهر.

وقبل أيام ذكر رئيس مجموعة "روستيك" الروسية، سيرغي تشيميزوف، إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة "إس-400".

كانت واشنطن قد حذرت أنقرة مرارا، من احتمال فرض عقوبات عليها في حال أنجزت صفقة الصواريخ الروسية، لأن تركيا في هذه الحالة تقع تحت قانون "كاتسا"، الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.

وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب إصرار أنقرة على شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، غير المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، التي تعد جزءا منه.

بينما خيرت الإدارة الأمريكية أنقرة بين الصواريخ الروسية، أو الحصول على المقاتلات الأميركية من نوع "إف-35"، التي وقعت اتفاقا لشراء 100 منها، فيما قررت أمريكا عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات "إف- 35"، وهو الأمر الذي كانت الإدارة الأميركية تتوعد به منذ أشهر.