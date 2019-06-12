أعلنت مصلحة الضرائب المصرية،اليوم، أنه بداية من أول يونيو الحالى، يتم التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبى الموحّد، وليس من خلال رقم الملف واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبى الموحد، للتعامل به فى جميع المأموريات الضريبية، ولجميع أنواع الضرائب، سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرهما.

قالت «المصلحة» فى بيان، اليوم، إن هذا يأتى تنفيذاً لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبى، حيث أشار القرار إلى أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبى محل عبارة «الملف الضريبى» أو عبارة «رقم ملف الممول» أينما وردت فى لائحة أو قرار، وكذلك ستلغى الإشارة إلى رقم الملف الضريبى أو رقم ملف الممول فى أى مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها، ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف، وذلك اعتباراً من أول يونيو الحالى.