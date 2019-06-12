أعلنت مديرية أوقاف المنيا عن تنظيم قافلة دعوية، يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان "شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه"، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، برعاية الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.

من المقرر أن توجه القافلة الدعوية لإدارة أوقاف بني مزار، شمال محافظة المنيا، وتضم 10 مشايخ من شباب علماء الأوقاف وهم: محمد علي أحمد عبد الحليم، عبد الحميد رضوان عبد الحميد، محمد شحاتة عباس، ربيع عبد المحسن محمد، محمد أحمد عبد الرحمن، محمد عمر عبد الجليل، مصطفى صلاح زكي، أحمد زيدان عبد الله، محمد فايز ثابت، ومحمد حمدي عقل.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف قررت فتح باب التقدم لعمل واعظات متطوعات للمعاهد الأزهرية من خريجات جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها، وكذا فتح باب التقدم للخطابة بالمكافأة لمدرسي المعاهد الأزهرية من خريجي جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها، وذلك لمدة أسبوعين من تاريخه، من خريج جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها، وذلك لمدة أسبوعين.