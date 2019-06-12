لا تزال التداعيات السلبية التى جاءت بها الاضطرابات التى ضربت منطقة الشرق الأوسط تثبت تأثيراتها يوماً تلو الآخر، وكان آخرها ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن «واحداً من كل خمسة أشخاص بمناطق الحروب يعانون الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائى القطب أو انفصام الشخصية، ويعانى كثير منهم أشكالاً حادة من هذه الأمراض العقلية».

المنظمة التابعة للأمم المتحدة قالت إن هذه النتائج تسلط الضوء على التأثير بعيد المدى للأزمات الناجمة عن الحروب فى أفغانستان والعراق وجنوب السودان وسوريا واليمن.

دراسة: تركيا فى قائمة أكثر دول العالم توتراً

خبير الصحة العقلية بالمنظمة العالمية، الذى شارك فى الدراسة، مارك فون أوميرين، قال إن «النتائج تضفى مزيداً من الثِّقل على الدعوة إلى استثمار عاجل ومستدام كى يكون الدعم فى مجال الصحة العقلية والنفسية متوافراً لجميع من يحتاجونه ممن يعيشون وسط صراعات أو عاشوا وسطها».

واحتلت تركيا المركز الحادى عشر بين 140 دولة فى قائمة أكثر دول العالم توتراً خلال عام 2018، بعد أن سجل متوسط التوتر والضغط العصبى فى تركيا 52%. وبحسب معلومات دراسة، نشرتها صحيفة «زمان» التركية، أمس، فإن تركيا حصلت على المركز الحادى عشر كأكثر دول العالم توتراً.