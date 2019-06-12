اشتكى عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم، من كثرة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن غالبية الأسئلة جاءت من المقرر الدراسى، وفى مستوى الطالب المتوسط، ولكنها كانت تحتاج إلى التركيز والسرعة للانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة.

وسربت بعض صفحات «الغش» نموذج الامتحان، بعد بدايته ببضع دقائق، الأمر الذى دعا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتأكيد أنه جارٍ تتبعها للوقوف على حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 10 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر على «فيس بوك»، وذلك فى محافظة القاهرة «إدارة حلوان»، وفى الجيزة «إدارة كرداسة»، وفى أسيوط بإدارتى «ديروط، والبدارى»، وفى كفر الشيخ «بلطيم»، وفى قنا «أبوتشت»، وفى القليوبية «القناطر الخيرية»، وفى المنوفية «شبين الكوم»، وفى الدقهلية «بلقاس»، وفى الشرقية «مشتول السوق»، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

رصد 10 حالات "غش" باستخدام "الموبايل" بـ8 محافظات.. وضبط شخص يؤدى الامتحان بدلاً من طالب آخر.. وإغماءات داخل اللجان

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ضبط أحد الأشخاص أثناء تأدية الامتحان بدلاً من طالب آخر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليه.

وفى محافظة القاهرة، تلقت الغرفة بلاغاً من لجنة إدارة عين شمس التعليمية عن حدوث حالة إغماء لطالبة أثناء تأدية الامتحان وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت الطالبة إلى المستشفى وقد تم تحرير محضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى محافظة الشرقية، رصدت غرفة العمليات قيام الطالب «ح.أ.ر» بالغش فى الامتحان مستخدماً جهاز سماعة وجهاز إرسال حديث فى عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.

كما أدى الطلاب المكفوفون الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالى 192 طالباً وطالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفى مقاييس المفاهيم فى اللغة العربية، بإجمالى 365 طالباً وطالبة.

ورصدت غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم عدداً من حالات الغش بين طلاب الثانوية العامة، أثناء أداء الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم، من بينها 8 حالات فى محافظة أسيوط، فيما شهدت عدة لجان بمحافظات الدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية سقوط حالات إغماء بين الطالبات، تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهن إلى المستشفيات المختصة للعلاج.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم فى أسيوط، لـ«الوطن»، أنه تم تحرير 7 محاضر غش داخل لجنة مدرسة البدارى الإعدادية، المعروفة باسم «لجنة البهوات»، مشيراً إلى أن جميع الحالات المضبوطة كانت تستخدم التليفون المحمول «الموبايل» وسماعات «بلوتوث»، كما تم ضبط حالة أخرى بلجنة مدرسة القوصية الحديثة بمدينة أسيوط، لأحد الطلاب أثناء محاولته الغش باستخدام الموبايل، حيث أشار المصدر إلى أنه فور توزيع أوراق الامتحان على الطلاب، فوجئ المراقبون بأحد الطلاب داخل اللجنة يستخدم هاتفه المحمول وجهازاً آخر غير معروف، وأضاف المصدر أنه تم تحرير محاضر غش لهؤلاء الطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إضافة إلى عدد من القائمين على تأمين اللجان.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إخطاراً بإصابة إحدى الطالبات بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة أبوتيج، أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى أبوتيج المركزى.

فيما شهدت محافظة الدقهلية إصابة طالبة بهبوط حاد، داخل لجنة مدرسة «خالد الطوخى» بالمنصورة، ورفضت الطالبة نقلها للمستشفى، وخضعت للعلاج داخل اللجنة بمعرفة الطبيب المختص، بينما أصيبت طالبة أخرى بمغص كلوى، أثناء أداء الامتحان بلجنة مدرسة «اللاوندى» الإعدادية، التابعة لإدارة أجا التعليمية، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى، وعادت إلى اللجنة مرة أخرى بعد تلقيها العلاج اللازم.

وشهدت محافظة بنى سويف سقوط 3 طالبات فى حالة إغماء، أثناء أداء الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، حيث أصيبت طالبة بهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل لجنة مدرسة الواسطى الحديثة للبنات، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى للعلاج، كما أصيبت طالبة أخرى بالإغماء داخل لجنة مدرسة «فاطمة الزهراء» بمدينة ببا، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى، كما أصيبت طالبة ثالثة داخل لجنة مدرسة «السيدة عائشة»، بمدينة بنى سويف، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى التخصصى للعلاج.

وفى المنوفية، أكد مدير مرفق الإسعاف، الدكتور أمجد عبدالحميد، ورود إخطار من المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بإدارة السادات التعليمية بإصابة طالبة بمغص معوى حاد، أثناء أداء الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى السادات العام، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة للطالبة.

وأكدت غرفة العمليات والمتابعة لامتحانات الثانوية العامة بديوان عام محافظة الغربية عدم ورود أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الأولى، فى مختلف الإدارات التعليمية، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد فاروق، إن غرفة العمليات بالمديرية تواصل دورها فى متابعة سير الامتحانات، وتقييم وحدات الربط المكلفة بنقل أوراق الأسئلة والإجابات وتسليمها إلى رؤساء اللجان فى المواعيد المحددة، مع التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بتذليل أى عقبات تواجه الطلاب أو المشرفين على لجان الامتحانات أولاً بأول.

وفى القليوبية، أعرب عدد كبير من الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت فى مجملها فى مستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة، وأن الوقت المخصص للإجابة كان مناسباً، بينما كانت هناك بعض الصعوبات فى السؤال الخاص بالقصة، كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، طه عجلان، أن غرفة العمليات لم ترد إليها أى شكاوى من صعوبة الامتحان، أو وجود ما يعكر سير الامتحانات.

كما أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، عدم ورود أى بلاغات أو شكاوى إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أو الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما لم يتم تسجيل أى حالات غش بين الطلاب، أو شكاوى من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى قيامها بتفقد عدد من اللجان بمدينتى بيلا والحامول، للاطمئنان على سير الامتحانات فى سهولة ويسر.

وشهد محيط لجان الامتحانات بكفر الشيخ انتشاراً أمنياً مكثفاً، حيث أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى اللجان، وفرضت كردونات أمنية بمحيط كل مدرسة، لمنع تسريب أوراق الامتحانات أو تداولها، وقام مدير الأمن، اللواء مصطفى فريد، يرافقه مدير إدارة البحث الجنائى، اللواء محمد عمار، بتفقد عدد من اللجان بمركز ومدينة بيلا، للاطمئنان على أعمال التأمين، وشدد على ضرورة توفير الهدوء للطلاب، وعدم التدخل فى سير أعمال الامتحانات إلا بناءً على استدعاء من رؤساء اللجان، والتنبيه بعدم وقوف السيارات أو الدراجات البخارية والهوائية فى محيط اللجان.

كما انتشرت قوات الشرطة، تدعمها وحدات من القوات المسلحة، فى محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، ومنعت أولياء الأمور من الاقتراب من أسوار المدارس، بحسب التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.

وقالت أمنية سامى، طالبة بالشعبة العلمية: «الامتحان سهل، بس أسئلته كتيرة جداً، ومحتاج تركيز مع كل كلمة، طول الأسئلة ضيع فرحتنا بسهولته».

وأدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، أمس، امتحان مادة الإستاتيكا، وعبَّر عدد من الطلاب عن رضاهم عن أسئلة الامتحان، وقال إسلام عبدالعزيز، من لجنة معهد السلام: «إن الامتحان كان بسيطاً ولكن به بعض الطول بالنسبة للوقت»، مضيفاً أن «الامتحان يعد مصالحة من قطاع المعاهد الأزهرية عن صعوبة عدد من الامتحانات الأخرى».