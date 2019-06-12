مأساة الطفلة "نغم".. عذبها زوج أمها حتى الموت بسبب التبول اللإارادي

تعرضت طفلة للتعذيب حتى الموت، بمنطقة بولاق الدكرور بسبب تبولها اللاإرادي.

وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الضحية "نغم" 4 سنوات، وأنها تعرضت للضرب بالأيدي والركل بالقدمين على يد زوج أمها بسبب تبولها على نفسها، وحاول المتهم وزوجته التهرب من جريمة قتل ابنتهما وادعى الاثنان سقوطها من سلم العقار، إلا أن قوات المباحث تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، كشفت ملابسات الواقعة، وألقي القبض على والد الطفلة المتسبب في قتلها، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة ببولاق الدكرور أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للقسم من سيدة تدعى "أفكار" 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة برك الخيام، بوفاة ابنتها نغم، ذات الـ4 أعوام، إثر سقوطها من سلم العقار بمنزل حماتها بزنين بولاق الدكرور.

بالانتقال ومناظرة الجثة تبين عدم تناسب الإصابات مع أحداث البلاغ وتبدو أنها آثار تعذيب.

وبتضييق الخناق ومواجهتها انهارت واعترفت بقيام زوجها "محمد.ع" 33 عاما، سائق، (زوج والدة الطفلة) بالاعتداء على الصغيرة بالضرب بسبب تبولها على نفسها حتى فارقت الحياة وقاما بنقل الطفلة لمنزل والدة الزوج وفشلت في استخراج تقرير من مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية واختلقت الواقعة خشية مساءلتها قانونيا، أمكن ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.