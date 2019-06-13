تركت زيارة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني للغردقة، مردودا إيجابيا لدى الكثير، وأثمرت عن خروج الطاقة الإيجابية لمحبي ومعشوقي النجم العالمي الشهير، حيث أبدع أحد الطهاة في فندق سياحي بالغردقة في رسم صلاح على البوفيه المفتوح المقدم لنزلاء الفندق من المصريين والأجانب من جميع الجنسيات المختلفة.

حبه لصلاح جعله يستخرج فنون الطهى فأبدع الشيف خالد في رسم تورتة بصورة النجم المصرى العالمي، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحلويات بوجه صلاح.

ليست المرة الأولى التي يبدع فيها "عبدالفتاح" بل صنع قبل ذلك بيتزا بوجه صلاح ليضعها على البوفيه في مطعم النزلاء الذين انبهروا وعبروا عن سعادتهم والتقطوا الصور التذكارية مع تورتة صلاح.

وقال الشيف خالد إن التورتة حجمها متر ونصف ومصنوعة من الشيكولاتة السوداء، بينما وجه صلاح بالشوكولاتة البيضاء واستمر حوالى ما يقرب من ساعتين لرسم وجه صلاح بالتورتة.

وفي واقعة يقول "عبدالفتاح" إن السائحين رفضوا أن يقطعوا التورتة لاكلها وظلوا بجوارها يلتقطون الصور التذكارية مرددين "مو صلاح".