الفنانة السورية وعد: مصر تحتضن كل الدنيا.. "معاملتهم لينا زي العسل"

قالت الفنانة وعد السورية، إنها تفتخر أنها مصرية من أصل سوري، حيث إنها حصلت على الجنسية المصرية، كما أنها لم تستاء من الحملات ضد السوريين، لأنها تعيش في مصر وتشاهد معاملة المصريين للسوريين.

وأضافت "وعد"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أن معاملة المصريين لها "زي العسل" على حد قولها، موضحة أن المصريين ليسوا حنونين فقط على الشعب السوري، "دول حنينين على الناس كلها".

وأشارت إلى أن مصر دعمتها كفنانة وتدعم الكثير من الفنانين العرب والأفارقة والأجانب في مصر، حيث تحتضن مصر الجميع، موضحة في الوقت ذاته أن الشعب السوري متعود على العمل منذ الصغر، "في سوريا، الولد الصغير يخلص مدرسة ولو أبوه تاجر يقعد معاه في المحل".