شكري: ندعم الحل السياسي في ليبيا.. ويجب استئناف المفاوضات قريبا

شارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة التونسية بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث نحو دعم الحل السياسي في ليبيا، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، مُشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن، خاصةً محاولات أطراف معروفة تقديم الدعم السياسي والأيديولوجي واللوجيستي من سلاح وعتاد لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات، وحرمان الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وموارده.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد أهمية العمل على جميع المستويات، من دول الآلية الثلاثية، وسائر دول جوار ليبيا، وفي إطار الاتحاد الأفريقي، ومع الأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية في ليبيا الشقيقة انطلاقاً من الاتفاق السياسي الليبي، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسي.

وأشار إلى أن شكري أكد خلال اللقاء ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً في ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء وبدون تمييز سعياً لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.