وصل جيمس جيفري ممثل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، والمبعوث الأممي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وممثل وزير الخارجية الأمريكي إلى مطار القاهرة الدولى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لمناقشة جهود تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول جيمس جيفري، من خلال استراحة كبار الزوار، عقب وصوله على متن الرحلة الألمانية.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن السفير سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، يلتقي اليوم الثلاثاء، "جيفري" الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بمقر وزارة الخارجية.

ويتناول اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا، والتنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لسوريا جيمس جيفري ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبيرن، سيلتقيان مع مسؤولين مصريين وقيادة الجامعة العربية، يوم الثلاثاء، لمناقشة النزاع المستمر في سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "جيفري ورايبيرن سيلتقيان مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، وكذلك قيادة الجامعة العربية لمناقشة النزاع المستمر في سوريا، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار هنا، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254″.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن "جيفري" سيقدم أحدث التطورات حول الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي خلال الزيارة.