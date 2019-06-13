رئيس هيئة "مكافحة الفساد" بالكويت: سنستفيد من تجربة مصر

أشاد المستشار عبدالرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت، بتجربة مصر في مجال مكافحة الفساد، حيث ذكر أن مصر قامت بمراحل جيدة في تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، من خلال إعطاء هيئة الرقابة الإدارية المزيد من الاستقلال.

وأضاف "النمش"، خلال تصريحاته لبرنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة " الأولى" المصرية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن الكويت قد تستفيد من التجربة المصرية في مكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة، حيث هناك برتوكولا موقعا بين البلدين لنقل الخبرات في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت، إلى أن إقامة المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ مهم جدًا لمصر، باعتبارها الدولة القائدة للقارة السمراء، كما أن الفساد يحول دون تحقيق التنمية، ويقلل من شعور المواطنين بالثقة بالوطن.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.