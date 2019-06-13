نائب وزير الدفاع السعودي: سنردع من يحاول المساس بأرضنا

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن استهداف ميليشيات الحوثي، مطار أبها، تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيراني، موضحًا أن المملكة ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها.

وأضاف "بن سلمان"، خلال تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن النظام الإيراني يعبث في منطقتنا منذ 40 عامًا، ويجب على المجتمع الدولي القيام بواجباته لوقف الممارسات الخطيرة.

وتابع أن النظام الإيراني يصنع الموت وينشر الفوضى ويرعى الإرهابيين، وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في جرائمها، وسيتم مواجهة تلك الميليشيات بحزم وصرامة.

وأصيب 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح في ساعة مبكرة، صباح الأربعاء، في انفجار "مقذوف" أطلقته ميليشيات الحوثي على مطار "أبها" جنوب السعودية.