أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الأربعاء، أن هجوما إرهابيا حوثيا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون.

ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن في مارس 2015، عقب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب، واجتياحهم للمدن والمحافظات اليمنية؛ استهدف الحوثيون المدنيين السعوديين في نجران وجازان والرياض ومكة والطائف بـ189 صاروخاً باليستياً، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة العشرات حتى سبتمبر الماضي، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

وفي 23 مايو الماضي، قال مسؤولون سعوديون إن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أطلقها ميلشيات الحوثي باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة.

وكانت وسائل إعلام موالية للحوثيين قد أفادت بأن مسلحي الحركة استهدفوا بطائرة مسيرة مرابض للطائرات في مطار نجران.

كما قال وزير الطاقة السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي تعرضتا لهجوم من طائرات دون طيار مفخخة.

وأضاف الوزير - بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السعودية - أن حريقا نشب نتيجة الهجوم - الذي وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف في 14 مايو 2019 - في المحطة رقم 8، وأنه خلف أضرارا محدودة، بعد السيطرة عليه.

وكان موقع تابع للحوثيين قد قال إن "طائرات مسيرة تفذت عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية".

وفي 25 نوفمبر 2018 قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي،إنه تم اكتشاف وتفجير 36 لغمًا بحريًا زرعتها ميليشيات الحوثي لتهديد خطوط الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر.

وفي أغسطس 2018 أعلن الحوثيين إصابة هدفا عسكريا سعوديا في عمق مياه المملكة فيما أفادت السعودية بإحباط هجوم عبر زورق مفخخ على موقع لشركة "أرامكو" بجازان.

وفي يناير 2017 أكد التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن تعرض فرقاطة سعودية لهجوم شنه مسلحون حوثيين أمس الاثنين في البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان إن ثلاثة "زوارق انتحارية" اقتربت من فرقاطة، كانت تقوم بدورية بالقرب من ميناء الحديدة في غرب اليمن، واصطدم أحد هذه الزوارق بمؤخرة السفينة الحربية السعودية مما أدى لانفجار، تلاه اندلاع للنيران.