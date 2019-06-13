عرض برنامج "90 دقيقة" فيديو يرصد شابا على أحد مقاهي أكتوبر، يملي إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالموبايل على أحد زملائه.

ويظهر الفيديو محاولة الشاب استيضاح أسئلة اللغة الإنجليزية من زميله ليجيبه عليها.

واشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة من كثرة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه صباح الأربعاء.

وقال عدد من الطلاب لـ"الوطن" إن الامتحان كان سهل وفي مستوى الطلب المتوسط" المذاكر"، وأضافوا، أن أسئلة الامتحان كانت كثيرة وتتطلب تركيز وفهم لمعناها.

وأكدوا تطابق اسئلة النماذج المسربة مع ورق الامتحان الرسمي الذي أدوه، مشيرين إلى أنهم لم يستفيدوا من تلك النماذج نظرا لتسريبها بعد بدء الوقت الرسمي للامتحان.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا الأربعاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 620 ألفًا و782 طالبًا وطالبة، مقسمين كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالبًا وطالبة.