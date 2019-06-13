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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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محطات جديدة ومشروعات تجديد للشبكات.. حلول القضاء على أزمة المياه بالجيزة

محطات جديدة ومشروعات تجديد للشبكات.. حلول القضاء على أزمة المياه بالجيزة

استمرار تدفق المعتمرين على الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة

استمرار تدفق المعتمرين على الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة

منها "إم ياسن وأوهايو".. أخطر 5 غواصات تقتل مليارات البشر في دقائق

منها "إم ياسن وأوهايو".. أخطر 5 غواصات تقتل مليارات البشر في دقائق

دراسة: الإنسان يبتلع 5 جرامات بلاستيك أسبوعيا.. 90% منها في مياه الشرب

دراسة: الإنسان يبتلع 5 جرامات بلاستيك أسبوعيا.. 90% منها في مياه الشرب

محمد عادل إمام عن فيلمه الجديد: "حدوتة ماتعملش زيها قبل كدة"

محمد عادل إمام عن فيلمه الجديد: "حدوتة ماتعملش زيها قبل كدة"

الحكومة الألمانية تدين إتلاف 50 نسخة من المصحف بأحد مساجد بريمن

الحكومة الألمانية تدين إتلاف 50 نسخة من المصحف بأحد مساجد بريمن

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بالمستندات.. إنذار على يد محضر لرئيس الزمالك بسبب هاني العتال

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

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