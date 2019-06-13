التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأربعاء، مع وفد شركة إنارة العاملة في مجال الاستثمار الصناعي وإنتاج الطاقة الشمسية، لتوقيع بروتوكول تعاون لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجا على مساحة 12 كم٢.

وقال المحافظ، إنه جرى الاتفاق مع الوفد أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة في العمل بالمشروع لتوفير فرص عمل لهم، وكذلك الاتفاق على إنشاء فصل تعليمي ثانوي صناعي بمجال الطاقة الشمسية، لربط الطلاب باحتياجات سوق العمل الجديدة، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 150 مليون دولار.