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محمد رمضان - بابا

فى أول تعاون مشترك بينهما، طرحت شركة "روتانا" مقطعا قصيرا من أغنية محمد رمضان الجديدة "بابا"، وظهر "رمضان" فيها وهو يستعرض عضلاته، ويوجه رسالة لأعدائه كعادته في أغانيه السابقة التى أثارت الجدل حوله.

وتقول كلمات الأغنية التي أثارت استياء الجمهور "بابا إيه يا ابني بابا مين يا ابني، أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر وفي ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند وأنت اللي بدأت أنا هتغابى، ده أنا أسد الغابة، ولا عمري في يوم هتهز".

بالفيديو آخرها كليب "بابا".. أغاني محمد رمضان المثيرة للجدل

فيرلاند ميندي

حسم نادي ريال مدريد، مساء اليوم، وبشكل رسمي صفقة انتقال ظهير أيسر ليون الفرنسي فيرلاند ميندي إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني.

وأكد النادي المدريدي، عبر موقعه الرسمي، على أنه تم التعاقد مع صاحب الـ 24 عامًا حتى عام 2025، وذلك بمقابل مادي وصل لـ 50 مليون يورو، يحصل عليها نادي ليون، وذلك وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية.

وشارك ميندي، رفقة ليون خلال الموسم المنقضي في 44 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 3 أهداف آخرى.

رسميًا ميندي إلى ريال مدريد بـ 50 مليون يورو

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2019

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة من كثرة اسئلة امتحان اللغة الانجليزية الذي أدوه صباح اليوم.

وأكد عدد من الطلاب لـ"الوطن" أن الامتحان كان سهل وفي مستوى الطلب المتوسط" المذاكر"، وأضافوا، أن اسئلة الامتحان كانت كثيرة وتتطلب تركيز وفهم لمعنى الأسئلة .

وأكد الطلاب على تطابق اسئلة النماذج المسربة مع ورق الامتحان الرسمي الذي أدوه، مشيرين الى انهم لم يستفيدوا من تلك النماذج نظرا لتسريبها بعد بدء الوقت الرسمي للامتحان.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب وطالبة، مقسمين كالتالي إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب وطالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالب وطالبة، واللغة الألمانية 19 طالب وطالبة.

طلاب الثانوية العامة يشكون "طول الإنجليزي": "سهل بس أسئلته كتير"