آخرهم "الممر".. أحمد عز أكثر فناني جيله تصديا لقضايا وطنية ومجتمعية

من فيلم لآخر، يبرهن النجم أحمد عز، على حسه الوطني، ويؤكد على دور الفنان تجاه مجتمعه بتناول قضايا وطنية ومجتمعية في أعماله، ورغم تصنيفه كواحد من أهم نجوم السينما الحاليين، إلا أنه لم يحصر دوره الوطني والمجتمعي على الشاشة الفضية بحسب، وإنما نقلها إلى أعماله التليفزيونية رغم قلة عددها، بحكم اعتياده على تقديم مسلسل كل ثلاثة أو أربعة أعوام.

وأبرز عز في فيلمه الجديد "الممر"، تحت إدارة المخرج شريف عرفة، دور القوات المسلحة المصرية، إبان نكسة 1967، وما تبعها بعام كامل، واتسمت هذه التجربة بروح المغامرة بحكم انتمائها إلى نوعية الأعمال الحربية، التي ندر تقديمها لارتفاع تكلفتها وعدم تحقيقها الأرباح المرجوة منها، إلا أن الفيلم حقق إيرادات مرتفعة، وخلق حالة من الالتفاف القومي اتضحت جلية في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد "الوطن" أبرز أعمال عز التي سبقت فيلم "الممر"، وتصدى فيها لقضايا وطنية ومجتمعية.

الخلية

تصدى عز في فيلم "الخلية" إلى ظاهرة الإرهاب التي تغلغت في مصر والوطن العربي آنذاك، حيث جسد دور ضابط عمليات خاصة يُدعى "سيف"، الذي قرر الانتقام لصديقه "عمرو" بعد استشهاده على أيدي إرهابيين يسعون لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

ويشارك في بطولة "الخلية" أمينة خليل، محمد ممدوح، أحمد صفوت، عائشة بن أحمد، سامر المصري، أحمد صلاح حسني، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

أبوعمر المصري

حول عز والمنتج طارق الجنايني روايتي "مقتل فخر الدين" و"أبوعمر المصري"، للكاتب عزالدين شكري فشير، إلى مسلسل عُرض في رمضان قبل الماضي، وتولت كتابته الكاتبة مريم نعوم، وأبرز حينها تبعات الظلم وانعكاسه على المظلوم، وسلط الضوء على الجماعات الإرهابية من خلال شخصية "فخر"، التي جسدها عبر الأحداث.

وشارك في بطولة "أبوعمر المصري"، فتحي عبدالوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، نادية كوندا، منذر رياحنة، محمد الشرنوبي وكوكبة من النجوم، وإخراج أحمد خالد موسي.

الإكسلانس

تناول عز في مسلسل "الإكسلانس" عام 2014 ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، وكيفية إدارتهم مصر بعد وصول محمد مرسي إلى الحكم، حيث تدور الأحداث حول شخصية رجل الأعمال "سيف الدسوقي"، الذي يتعرض لمضايقات من قيادات الإخوان بغرض السيطرة على أمواله، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة "الإكسلانس"، نور، صلاح عبدالله، منة فضالي، أحمد حلاوة، انتصار، ليلى فوزي، وكوكبة من النجوم، من إنتاج وإخراج وائل عبدالله.

بدل فاقد

ارتكز عز في فيلمه "بدل فاقد" عام 2009 على ظاهرة انتشار المخدرات، وتسببها في تدمير حياة الشباب بمختلف الأعمار، حيث جسد دوري شقيقين "فارس" و"نبيل"، وكل منهما تربى في بيئة اجتماعية مختلفة، وشاركته البطولة منة شلبي، محمد لطفي، رشا مهدي، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، من تأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.

الأدهم

ألقى الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال شخصية "أدهم" التي أداها في مسلسل "الأدهم" عام 2007، والذي يواجه الموت عند سفره بحرًا خارج مصر، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة "الأدهم" سيرين عبدالنور، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، محمود الجندي، إيمان العاصي، نهال عنبر، هبة مجدي، من تأليف وائل عبدالله ومحمود البزاوي، وإخراج محمد النجار.

الرهينة

تعرض عز لقضية الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، عبر أحداث فيلم "الرهينة" عام 2006، بعد سفر "مصطفى" إلى أوكرانيا على متن طائرة تجمعه بالعالم القبطي "مكرم سحاب"، ويجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، والذي يتعرض لعملية اختطاف للحصول على سر أحد اكتشافاته العلمية، ويبدأ "مصطفي" رحلة البحث عنه لإنقاذه.

ويشارك في بطولة "الرهينة" ياسمين عبدالعزيز، نور، ماجد الكدواني، محمد شرف، سامح الصريطي، أشرف مصيلحي، من تأليف نبيل فاروق ونادر صلاح الدين، وإخراج ساندرا نشأت.