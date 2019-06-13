مصرع شاب بطعنات متعددة في ظروف غامضة ببورسعيد

لقى شاب مصرعه، بعدة طعنات نافذة في الساعة الأولى من صباح اليوم، بعد اعتداء مجهولين عليه بحي المناخ في بورسعيد.

وتلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من مستشفى آل سليمان التخصصي، يفيد بوصول عمرو عبدالباسط محمود، 18 سنة، عن طريق الأهالي، مصابًا بطعنات نافذة في القلب وأسفل البطن والظهر من الناحية اليسرى، إثر اعتداء أشخاص عليه بسلاح أبيض في نطاق مساكن المنطقة الثامنة التابعة لدائرة المناخ.

وتولى الفريق الطبي، محاولات يائسة من إنعاش قلب المجني عليه، لكنه لم يستجب ليفارق الحياة، وتحول الجثة إلى مشرحة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، والتي أمرت باستكمال التحقيقات وسرعة ضبط الجناة.