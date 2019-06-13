لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، إثر حادثين منفصلين بنطاق محافظة مطروح، الأول انقلاب سيارة نقل على طريق الإسكندرية مطروح، والثاني على محور الضبعة.

كان وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محسن طه، تلقى إخطارًا من مستشفى الحمام المركزي يفيد دخول ستة مصابين، إثر انقلاب سيارة نقل أمام قرية بدر بالساحل الشمالي على طريق الإسكندرية مطروح.

كما تلقى طه إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول جثة هامدة باسم محمد إبراهيم عبد الرحيم، 44 سنة، مقيم القليوبية، إثر انقلاب سيارة بالكيلو 27 على محور الضبعة في اتجاه القاهرة، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة.