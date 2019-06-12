لقي مواطن وزوجته مصرعهما، وأصيب أطفالهم الثلاثة، ووالد زوجته، في انقلاب سيارة على طريق "وادي النطرون - الضبعة"، في نطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة ملاكي على طريق "وادي النطرون – الضبعة"، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة محمد نشأت الأبشيري، 42 عاما، وزوجته أسماء محمد عبد الرحمن، 35 عاما، وإصابة أطفالهما الثلاثة "نور" 6 أعوام، "هبة"، 15 عاما، "أحمد"، 13 عاما، ووالد الزوجة محمد عبد الرحمن عبد الناصر، 60 عاما.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.