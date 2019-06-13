أخبار ماتفوتكش| السيسي: تغيير واقع أفريقيا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود 

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي خلال المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد: تغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين، ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

"السكة الحديد": إيقاف 170 عاملا عن العمل لتعاطيهم المواد المخدرة

شدد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، على استبعاد أي سائق يثبت تورطه في إدمان المخدرات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وعلى حركة مسير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنه حال وجود عينات إيجابية سيجري تحويل صاحبها للتحقيق ووقفه عن العمل وتحويله للنيابة، موضحًا أنَّ هناك إجراءات رادعة لأي مدمن داخل منظومة "السكة الحديد".

نائب وزير الدفاع السعودي: سنردع من يحاول المساس بأرضنا

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن استهداف ميليشيات الحوثي، مطار أبها، تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيراني، موضحًا أن المملكة ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام البرلمان الصيني

اندلعت مواجهات بين المحتجين والشرطة في هونج كونج، بعد أن حاول آلاف المتظاهرين الدخول إلى مبنى البرلمان للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين إلى السلطات المركزية في الصين لمحاكمتهم.

"التضامن": الكشف على 30 ألف موظف شهريا للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، عمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

"الصحة": وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 في حادث تصادم على طريق الأتوستراد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق الأتوستراد بحلوان، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلي، وحلوان العام، ومبرة المعادي، وجراحات اليوم الواحد في البساتين.

تطوير العشوائيات: تسليم ألف وحدة بـ مثلث ماسبيرو للأهالي خلال 30 شهرا

أعلن صندوق تطوير العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه سيجرى تسليم 1000 وحدة سكنية في مشروع "مثلث ماسبيرو" للأهالي خلال 30 شهرًا من بدء التنفيذ مارس الماضي، وقال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يجرى العمل فى مرحلة الأساسات فى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، والتى تم وضع خطة لتنفيذها، مشيراً إلي استمرار العمل 24 ساعة فى ورديات متواصلة، للانتهاء من تلك المرحلة قبل الموعد المحدد لها.

«الجريمة الضاحكة»: لص يسرق 800 ألف وآخر «يلطشهم».. وثالث يهرب بالمبلغ

مجرد جريمة سطو على مقر شركة بالقاهرة، تحولت إلى سلسلة متصلة من حلقات السرقة، فحسب التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، فقد نفذ مجهول واقعة سطو على مقر شركة ونجح فى سرقة 812 ألف جنيه، وتوصلت التحريات للمتهم الذى اعترف بأنه خبأها فى منور، واصطحبته المباحث لإعادة المبلغ فتبين سرقته، فتم تشكيل فريق بحث للتوصل للمتهمين بسرقة «خبيئة اللص»، فتبين أنهما اثنان، تم القبض على أحدهما، أما الثانى فقد غافله، وفر بالجزء الأكبر من المبلغ وهرب.

ريهام عبدالغفور: "ماليش مكان في الجزء الثاني من زي الشمس"

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بنجاح مسلسل "زى الشمس" الذي عرض مؤخرا على شاشة قناة "Mbc مصر"، مؤكدة أنها توقعت النجاح منذ الحلقة الثالثة، وبخصوص الجزء الثانى من المسلسل الذي أعلن عنه المنتج محمد مشيش منتج العمل، أكدت ريهام لــ"الوطن" أنها لا تعلم شيئا عنه، مشيرة إلى أنها تظن أنه ليس لها مكانا في الجزء الثاني.

ردود فعل محمد صلاح خلال أول مران مع الفراعنة

ظهر الجناح الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات المنتخب الوطني امس، والمقامة على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بعد انتهاء موسمه مع الريدز، وكان الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا قد قضى فترة إجازة طويلة في مصر بدأها بالتواجد رفقة عائلته بقرية نجريج بمحافظة الغربية، قبل أن ينتقل بعد ذلك لقضاء بضعة أيام في مدينة الجونة.