تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 13 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

أمين عام جامعة الدول العربية يشارك في اجتماع وزاري بمجلس الأمن

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع الوزاري "رفيع المستوى " بمجلس الأمن، في " نيويورك" لبحث سبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية، ومجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث جامع الفتح"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامع الفتح".

نظر الطعن المقدم من المتهمين في قضية "خلية إمبابة"

تنظر محكمة النقض الطعن الذي تقدم به اثنا عشر متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

"اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث " تطلق حملة توعوية

تطلق "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث " حملة توعوية تحمل عنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

دول العالم تحيي "اليوم الدولي للتوعية بالمهق"

يحيي العالم فعاليات "اليوم الدولي للتوعية بالمهق " لعام 2019 تحت شعار " لم نزل نقف بقوة "، ويمثل موضوع هذا العام دعوة للاعتراف بالأشخاص المصابين ب"المهق " في جميع أنحاء العالم ، والتضامن معهم ، ودعم قضيتهم، ابتداء من إنجازاتهم ، والممارسات الإيجابية المتصلة بتعزيز حقوقهم الإنسانية.

العرض المسرحي "ياقوت وشحتوت"

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العرض المسرحي "ياقوت وشحتوت" لفرقة "فري آرت " المسرحية، وذلك في السابعة مساء.

مناقشة مجموعة قصصية للكاتب عمار علي حسن

تستضيف "مؤسسة بتانة " في السابعة مساء ، الكاتب والأديب ، الدكتور عمار علي حسن، وذلك لمناقشة مجموعته القصصية الجديدة "أخت روحي"، الصادرة عن الدار المصرية - اللبنانية، ويشارك في المناقشة : الكاتب الروائي جمال زكي مقار، والناقد الدكتور محمد الشحات.

حفل المطربة مي كمال

تحيي المطربة ، مي كمال - ابنة الفنانة عفاف راضي - حفلا غنائيا على أحد مسارح "جاردن سيتي " في التاسعة مساء ، حيث تغني خلال الحفل مزيجا من الأغاني العربية والغربية بمصاحبة مجموعة من العازفين المتميزين.

عرض فيلم "سماء أكتوبر" بمكتبة الإسكندرية

تعرض مكتبة الفنون والوسائط بمكتبة الإسكندرية، الفيلم الروائى الطويل "سماء أكتوبر" أو October Sky، وذلك في الواحدة ظهرا بقاعة العرض الجماعي الأولى بالمكتبة.

مجد القاسم في ساقية الصاوي

يحيي الفنان مجد القاسم ، حفلا غنائيا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، في الثامنة مساء.

حفل فرقة "كايرو تونز" بقاعة النهر في ساقية الصاوي

يقدم الفريق الغنائي الشاب "كايرو تونز" بقيادة أحمد يونس ، حفلا بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، في الثامنة مساءً.

انعقاد اللقاء الشهري لـ"نادي الساقية للفلسفة"

تنظم ساقية عبد المنعم الصاوي ، في السادسة مساء ، اللقاء الشهري لـ"نادي الساقية للفلسفة"، بعنوان "التصوف وأهميته فى حياتنا" ؛ ويتحدث في الندوة كل من : الدكتور الصاوي الصاوي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة بنها، عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور أحمد حسن ، مدير التصوف بجامعة بورسعيد.

أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالأسكندرية حفلا لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى و الغناء العربي ، وذلك في الثامنة مساء.

الفرقة القومية للموسيقى العربية على مسرح الجهورية

يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى ، وذلك في الثامنة مساء.

حفل فرقة أوبرا القاهرة بالمسرح الكبير

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة "أوركسترا أوبرا القاهرة " ويقدمان "حفل أوبرا " بعنوان "أكسير الحب" وذلك في الثامنة مساء.

علي الحجار بدار الأوبرا المصرية

يحيي المطرب علي الحجار ، أمسية من "زمن الفن الجميل " ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي ، على المسرح المكشوف وذلك في الثامنة مساء .

مباراة منتخبي مصر وتنزانيا الودية

تقام مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني وتنزانيا ، في إطار المباريات الودية ، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية وذلك في التاسعة مساء .