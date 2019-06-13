تسجيل الدخول
انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

أحدث الأخبار

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

بالأرقام| تعرف على عدد مستحقي خدمات "التضامن" حتى منتصف مايو

بالأرقام| تعرف على عدد مستحقي خدمات "التضامن" حتى منتصف مايو

"القوى العاملة" تعلن أكثر من 17 ألف فرصة عمل للشباب

"القوى العاملة" تعلن أكثر من 17 ألف فرصة عمل للشباب

دبلوماسي أمريكي: إيران تدفع ثمن "الكساد" الاقتصادي بسبب تصرفات نظامها

دبلوماسي أمريكي: إيران تدفع ثمن "الكساد" الاقتصادي بسبب تصرفات نظامها

بالفيديو| قط يتمكن من المشي مجددا بأربعة أطراف "صناعية"

بالفيديو| قط يتمكن من المشي مجددا بأربعة أطراف "صناعية"

عاجل| قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

عاجل| قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

اختيارات الوطن

«الجريمة الضاحكة»: لص يسرق 800 ألف وآخر «يلطشهم».. وثالث يهرب بالمبلغ

«الجريمة الضاحكة»: لص يسرق 800 ألف وآخر «يلطشهم».. وثالث يهرب بالمبلغ

بالترددات | القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

بالترددات | القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لرئيس الزمالك بسبب هاني العتال

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لرئيس الزمالك بسبب هاني العتال

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

بعد شحن مليون هاتف.. 8 معلومات عن نظام هواوي "هونج منج" الجديد

الأكثر قراءة

عاجل