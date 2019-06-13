استقبل آية الله علي خامنئي، صباح اليوم، في طهران رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أول رئيس وزراء ياباني يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وكُتب في رسالة عبر حساب خامنئي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرفقت بصورة للرجلين: "خلال اللقاء مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني".

وكان آبي، التقى أمس الأربعاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ الثورة الاسلامية في 1979.

وتأتي زيارة آبي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج وقلق على مستقبل الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 بعد انسحاب واشنطن الاحادي منه في مايو 2018.