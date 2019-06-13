أُصيبت ناقلة نفط نرويجية في حادث خليج عمان، الذي استهدف ناقلتي نفط من خلال "طوربيد" صباح اليوم، وذلك حسبما أفادت "رويترز".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم، وأن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان.

وأشارت إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم، في الخليج، مبينة أنه يجرى حاليًا جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.