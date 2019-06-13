أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أنّه تلقّى رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتي نفط في خليج عمان، وذلك حسب ما أفادت "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان صباح اليوم، وأنّ دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أنّ المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أنّ ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج، في حين أعلنت البحرية الأمريكية أنّها على علم بالحادث الذي وقع صباح اليوم في الخليج، وجار جمع المزيد من التفاصيل عن الحادث.