أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعا عسكريا لحركة حماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف "البنية التحتية تحت الأرض" في الموقع جنوب قطاع غزة.

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا ومقتل 4 إسرائيليين.

وقال مصدر أمني فلسطيني الخميس إن الطيران الإسرائيلي "شن عدة غارات واستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وبخان يونس (في جنوب القطاع) ولم نبلغ عن إصابات".

ومساء الأربعاء أعلنت إسرائيل إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.