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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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رئيس "السادات": لا تصالح في المخالفات.. واستكمال تطوير محور أبوبكر

رئيس "السادات": لا تصالح في المخالفات.. واستكمال تطوير محور أبوبكر

وزير التعليم العالي يوجه بمشاركة طلاب الجامعات فى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

وزير التعليم العالي يوجه بمشاركة طلاب الجامعات فى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

"المصارف العربية" ينظم ملتقى لمناقشة مستجدات مكافحة غسل الأموال

"المصارف العربية" ينظم ملتقى لمناقشة مستجدات مكافحة غسل الأموال

أطباء ينصحون بتناول المشمش: مفيد للقلب والضغط وتورم القدمين

أطباء ينصحون بتناول المشمش: مفيد للقلب والضغط وتورم القدمين

الإسكان تحذر من التعامل على الوحدات السكنية المخالفة بالقاهرة الجديدة

الإسكان تحذر من التعامل على الوحدات السكنية المخالفة بالقاهرة الجديدة

عاجل| إنقاذ 44 بحارا في هجوم عمان ونقلهم لأحد موانئ إيران

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